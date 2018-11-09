Koeman'dan Cimbom'a gönderme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman, Anderlecht galibiyetinin ardından son oynanan Galatasaray derbisinde yaşananlara değindi. Terim ve Hasan Şaş'a gönderme yapan Koeman, "Eğer ben hakemle veya rakiple kavga edersem oyuncularımdan ne bekleyebilirim? Duygular, futbolun içindedir. Normaldir ama yumruk atmak normal değildir. Duygular yaşanacaktır ama günümüzde bunlar zor şey. Günümüzde herkes çıldırmış şekilde. Herkes hata yapabilir ama bir hata 5-6 kez yapılmaz. Neyse, 2-0 kazandığımız için mutluyum" dedi.



SOLDADO ADAM MI ÖLDÜRDÜ

Sevk ve ceza kararlarının Anderlecht maçı öncesinde kendilerini etkilemediğini ifade eden Hollandalı teknik adam, Soldado'ya verilen 6 maç cezayı fazla bulduğunu söyledi. Koeman, "Belhanda, Soldado'yu kovaladı. Kafasını, dirseğini kullanıyor. Karşılığı ne? Sıfır maç. Maçtan sonraki görüntüleri gördük. Soldado, 6 maç ceza alıyor ama nasıl oluyor da diğer oyuncu sıfır maç ceza alıyor. Soldado birini mi öldürdü. Bence çok gülünç bir durum" ifadesini kullandı.







FREY: 2. YARIDA HAKETTİK

Önemli bir galibiyet aldıklarını ve gol attığı için de mutlu olduğunu belirten Frey, "2. yarıda çok efor sarfettik. Haklı bir galibiyet aldık. Grupta avantaj sağladık. Taraftara da teşekkür ediyorum" dedi.







HASAN ALİ'YE ÇOK BÜYÜK DESTEK

Maçın son dakikalarında Fenerbahçeli taraftarlar Hasan Ali Kaldırım için tempo tuttu. Tecrübeli futbolcunun mücadelesi ayakta alkışlandı. Hasan Ali maçın en iyi isimlerinden biriydi.

MİNİ YORUM - GÜRCAN BİLGİÇ

VALBUENA ALDI GÖTÜRDÜ

Parmaklar kimi işaret ettiyse kahraman odur. Valbuena aldı, götürdü diyebiliriz. Hem Andre Ayew hem de Frey golü atıp onu işaret ettiler. Maçın özetinde diğer 10 oyuncunun mücadelesi ve Fransız'ın hesabı kesmesi vardı. Çok önemli bir galibiyet aldılar. Gruptan çıkmak için de değerli bir avantaj sağladılar.

