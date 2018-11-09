Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda Koray Şener'i unutmadı. Tribünleri selamlamaya giden futbolcular, Koray Şener tezahüratlarına katılırken, Şener'in ailesi de futbolculara eşlik etti. Fenerbahçeli futbolcuların üstünde Koray Şener yazılı formalar yer aldı.
5 DAKİKA SESSİZ KALDILAR
F.Bahçeli taraftarlar, G.Saray-F.Bahçe derbisinde tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden Koray Şener için maç başlar başlamaz 5 dakika sessiz kaldı.
5 DAKİKA SESSİZ KALDILAR
F.Bahçeli taraftarlar, G.Saray-F.Bahçe derbisinde tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden Koray Şener için maç başlar başlamaz 5 dakika sessiz kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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