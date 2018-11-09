  • Spor
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:41
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'den 'e büyük jest!

Sarı-Lacivertliler, maç bitimi formalarıyla tribünü selamladı...

Koraya büyük jest!
Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda Koray Şener'i unutmadı. Tribünleri selamlamaya giden futbolcular, tezahüratlarına katılırken, Şener'in ailesi de futbolculara eşlik etti. Fenerbahçeli futbolcuların üstünde Koray Şener yazılı formalar yer aldı.



5 DAKİKA SESSİZ KALDILAR
F.Bahçeli taraftarlar, G.Saray-F.Bahçe derbisinde tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden Koray Şener için maç başlar başlamaz 5 dakika sessiz kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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