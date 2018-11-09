Aslan’ın tepkisi çok sert olacak

Galatasaray cephesi, PFDK'dan çıkan kararlar sonrasında dün sessizliğini korudu. Sarı-Kırmızılılar'ın bugün sessizliğini bozarak sert bir açıklama yapması bekleniyor. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden kararlarla ilgili açıklama yapacağı başkan Mustafa Cengiz'in de basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'e verilen cezaya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
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