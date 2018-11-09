  • Spor
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:50
  • Gazete

Aslan’ın tepkisi çok sert olacak

’ın kararları sonrasında bugün çok sert bir açıklama yapması bekleniyor...

Aslan’ın tepkisi çok sert olacak
Galatasaray cephesi, 'dan çıkan kararlar sonrasında dün sessizliğini korudu. Sarı-Kırmızılılar'ın bugün sessizliğini bozarak sert bir açıklama yapması bekleniyor. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden kararlarla ilgili açıklama yapacağı başkan Mustafa Cengiz'in de basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'e verilen cezaya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
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