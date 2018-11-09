  • Spor
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:57
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’dan buraya kadar

’ndeki bir diğer temsilcimiz spor evinde İspanyol temsilcisi ’ya boyun eğdi...

Akhisar’dan buraya kadar
Avrupa Ligi J Grubu'nda evinde 'ya 3-2 kaybetti. 2-0 geriye düşen Akigolar, 2-2'yi bulsa da maçı çeviremedi. Güray bir penaltı atışından yararlanamadı. Gruptaki diğer maçta Krasnodar, S.Liege'i 2-1 yendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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