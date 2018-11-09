Akhisar’dan buraya kadar

Avrupa Ligi’ndeki bir diğer temsilcimiz Akhisarspor evinde İspanyol temsilcisi Sevilla’ya boyun eğdi... Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisar evinde Sevilla'ya 3-2 kaybetti. 2-0 geriye düşen Akigolar, 2-2'yi bulsa da maçı çeviremedi. Güray bir penaltı atışından yararlanamadı. Gruptaki diğer maçta Krasnodar, S.Liege'i 2-1 yendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.