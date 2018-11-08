Beşiktaş, Bologna’ya 4 sayı farkla mağlup

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında evinde Virtus Bologna'yı 94-90 mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar böylelikle gruptaki 4. yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar: Tofaş-Alba Berlin: 101-106, P.Karşıyaka- Spirou Charleroi: 90-72, İstanbul BŞBGroningen: 47-85. Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: Sopron Basket: 69-67.
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