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  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:38
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, Bologna’ya 4 sayı farkla mağlup

Beşiktaş, Bologna’ya 4 sayı farkla mağlup
Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında evinde Virtus Bologna'yı 94-90 mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar böylelikle gruptaki 4. yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar: Tofaş-Alba Berlin: 101-106, P.Karşıyaka- Spirou Charleroi: 90-72, İstanbul BŞBGroningen: 47-85. Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: Sopron Basket: 69-67.
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