  • Spor
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 02:10
  • Gazete

Aslan deplasmanda kayıp

’ye mağlup olan Sarı-Kırmızılılar’ın, Şampiyonlar Ligi’nde dış sahadaki 3 puan özlemi 11 maça çıktı

Aslan deplasmanda kayıp
Schalke'ye mağlup olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlardaki galibiyet özlemi tam 11 maça yükseldi. SON GALİBİYET 2013'TE
'ye dün 'da oynanan maçta boyun eğen Sarı-Kırmızılılar, böylelikle Devler Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 11 deplasman maçında 9 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. , Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki son galibiyetini ise Mart 2013'te Schalke 04'e karşı almıştı. Bu tarihten sonra Devler Ligi'nde dış sahada oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğratan Sarı- Kırmızılılar, dünkü karşılaşmada da futboluyla beklentilerin çok uzağında kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAslan deplasmanda kayıp
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar