Aslan deplasmanda kayıp

Schalke'ye mağlup olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlardaki galibiyet özlemi tam 11 maça yükseldi. SON GALİBİYET 2013'TE
Schalke'ye dün Almanya'da oynanan maçta boyun eğen Sarı-Kırmızılılar, böylelikle Devler Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 11 deplasman maçında 9 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki son galibiyetini ise Mart 2013'te Schalke 04'e karşı almıştı. Bu tarihten sonra Devler Ligi'nde dış sahada oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğratan Sarı- Kırmızılılar, dünkü karşılaşmada da futboluyla beklentilerin çok uzağında kaldı.
Schalke'ye dün Almanya'da oynanan maçta boyun eğen Sarı-Kırmızılılar, böylelikle Devler Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 11 deplasman maçında 9 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki son galibiyetini ise Mart 2013'te Schalke 04'e karşı almıştı. Bu tarihten sonra Devler Ligi'nde dış sahada oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğratan Sarı- Kırmızılılar, dünkü karşılaşmada da futboluyla beklentilerin çok uzağında kaldı.
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