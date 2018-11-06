  • Spor
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:00
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’a çifte şok

’ta Brezilyalı Adriano ve ’in UEFA ’ndeki Genk maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi...

Beşiktaş’a çifte şok
Ligde Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'a bir şok da iki yıldızından geldi. Siyah-Beyazlılar'da sol kanat oyuncusu Adriano ve ön libero Medel'in sakatlıklarından dolayı Genk ile oynanacak Avrupa Ligi maçında forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi. Adriano'nun arka adalesinde zorlama belirlendi. Aynı şekilde Şilili Gary Medel'in adalesinde de gerilme tespit edildi. Şenol Güneş, iki yıldızın sakatlığı nedeniyle kara kara düşünüyor.
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