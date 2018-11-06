Beşiktaş’a çifte şok

Ligde Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'a bir şok da iki yıldızından geldi. Siyah-Beyazlılar'da sol kanat oyuncusu Adriano ve ön libero Medel'in sakatlıklarından dolayı Genk ile oynanacak Avrupa Ligi maçında forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi. Adriano'nun arka adalesinde zorlama belirlendi. Aynı şekilde Şilili Gary Medel'in adalesinde de gerilme tespit edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, iki yıldızın sakatlığı nedeniyle kara kara düşünüyor.
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