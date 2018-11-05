  • Spor
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:36
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Devam et Koeman

Fener yönetimi yeni teknik adam gelse bile Koeman’ın takımda kalmasını istiyor...

Devam et Koeman
yönetimi, derbisinde takımın başında yer alan Erwin Koeman'ın takımdaki geleceği konusunda kritik bir teklifte bulundu.

EN AZINDAN DEVREYE KADAR
Yönetim, Koeman'dan yeni teknik direktör takımın başına gelse bile sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalmasını ve yeni teknik adama yardımcı olmasını istedi. Koeman'ın ise kesin kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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