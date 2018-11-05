Devam et Koeman

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde takımın başında yer alan Erwin Koeman'ın takımdaki geleceği konusunda kritik bir teklifte bulundu.
EN AZINDAN DEVREYE KADAR
Yönetim, Koeman'dan yeni teknik direktör takımın başına gelse bile sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalmasını ve yeni teknik adama yardımcı olmasını istedi. Koeman'ın ise kesin kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi.
EN AZINDAN DEVREYE KADAR
Yönetim, Koeman'dan yeni teknik direktör takımın başına gelse bile sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalmasını ve yeni teknik adama yardımcı olmasını istedi. Koeman'ın ise kesin kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi.
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