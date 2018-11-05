  • Spor
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:25
  • Gazete

Bıyıklı

Bıyıklı Neymar
Brezilyalı futbolcu , başarılarıyla adından söz ettirdi. Ancak ünlü futbolcu bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Paris Saint Germain'de top koşturan Neymar, bıyık bırakarak imajını değiştirdi. Neymar'ın bıyığı, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinin başına yerleşti. Sporcu, bıraktığı bıyıkla ülkücülere benzetildi. Futbolcunun Türk hayranları, "Neymar, ülkücü bıyığı bırakmış" dedi.

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