Kanarya zor da olsa uçtu

Fenerbahçe EuroLeague'deki 5. maçında kendi evinde ağırladığı Alman takımı Bayern Münih'i 88-84 mağlup ederek 4. galibiyetini elde etti. Karşılaşma baştan sona büyük bir çekişme içinde geçti. Sarı-Lacivertliler ilk periyodu 28-26 devreyi de 51-48 önde kapatmayı başardı.
DATOME'DEN 19 SAYI
Büyük çekişme içinde geçen 3. periyot 65-65 bitti. Fenerbahçe 4. periyottaki oyunuyla maçtan 88-84 galip ayrılmayı başardı. Kanarya'da Datome 19, Vesely 16 sayıyla en skorer isim oldular.
DATOME'DEN 19 SAYI
Büyük çekişme içinde geçen 3. periyot 65-65 bitti. Fenerbahçe 4. periyottaki oyunuyla maçtan 88-84 galip ayrılmayı başardı. Kanarya'da Datome 19, Vesely 16 sayıyla en skorer isim oldular.
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