Dev derbiye dakikalar kala gerginlik yaşandı! Isınma anlarında Ryan Donk, takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarın yanına giderken Fenerbahçeli oyuncuların arasından geçti. Ayew ile Donk bu sırada çarpışırken Ayew sinirlenerek Donk'un üzerine yürüdü.
Sarı-lacivertli futbolcular Ayew'i güçlükle sakinleştirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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