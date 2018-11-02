  • Spor
  • 02.11.2018 20:41
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 21:21

ile arasında derbi öncesi gerginlik!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelirken mücadele öncesinde Ryan ile Andre arasında gerginlik yaşandı

Derbi öncesi gerginlik!

Dev derbiye dakikalar kala gerginlik yaşandı! Isınma anlarında Ryan , takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarın yanına giderken Fenerbahçeli oyuncuların arasından geçti. ile Donk bu sırada çarpışırken Ayew sinirlenerek Donk'un üzerine yürüdü.

Sarı-lacivertli futbolcular Ayew'i güçlükle sakinleştirdi.




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