  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 23:58
  • Gazete

Pektemek’le yola devam

Rizespor karşılaşmasında 2 gol atan şansını iyi kullandı. Tecrübeli golcünün maçında da ilk 11’de oynayacağı öğrenildi

Pektemek’le yola devam
'ta Mustafa Pektemek küllerinden doğdu... Sezon başında adı satılacak oyuncular arasında baş sırada geçen tecrübeli oyuncu Çaykur Rizespor önünde sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de oynatıldı. Bu maçta 2 gol atan Mustafa Pektemek şansını iyi kullanırken teknik direktör Şenol Güneş'in de bir anda gözüne girmeyi başardı. Attığı iki golü de usta bir vuruşla gerçekleşmesi Mustafa Pektemek'in bugüne kadar neden oynatılmadığı sorusunu da gündeme getirdi. Şenol Güneş'in performansından çok memnun kaldığı Mustafa Pektemek'i Başakşehir karşısında da ilk 11'de oynatmayı planladığı gelen bilgiler arasında.



VAGNER LOVE'UN BOŞU YOK
Hafta içinde Avrupa Ligi'nde temsilcisi Genk'e 2 gol atan Brezilyalı golcü Vagner Love, önünde de boş geçmedi. İlk 13 maçta sadece 1 gol atan son 6 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırırken eski günlerine dönmekte olduğunun sinyallerini verdi.
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