Fenerbahçe 4 koldan

Evinde aldığı Ankaragücü yenilgisinin ardından Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de tüm gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Önceki gün toplanan yönetim kurulu dün itibariyle harekete geçti ve listedeki isimlerle temaslara başladı.
ÖNCE VATANDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Sportif direktör Comolli ilk olarak vatandaşı Laurent Blanc ile görüştü. Ünlü Fransız hoca düşünmek için süre istedi. Comolli ardından da Mircea Lucescu için Futbol Federasyonu ile temas sağladı.
ARTIK HATA İSTEMİYORLAR
Ayrıca listedeki diğer isimler Zlatko Dalic ve Leonardo Jardim konusunda da çalışmalara start verildi. Teknik adam konusunda artık hata yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi acele etmeyecek.
YENİ HOCA ZAMAN KAZANACAK
Ayrıca Sarı-Lacivertli yönetim çok titiz bir çalışma yürütüyor. Alınan bilgilere göre hedef, 12 Kasım'daki milli araya kadar yeni teknik adamı belirlemek. Böylece adaptasyon süreci için zaman kazanılacak.
ÖNCE VATANDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Sportif direktör Comolli ilk olarak vatandaşı Laurent Blanc ile görüştü. Ünlü Fransız hoca düşünmek için süre istedi. Comolli ardından da Mircea Lucescu için Futbol Federasyonu ile temas sağladı.
ARTIK HATA İSTEMİYORLAR
Ayrıca listedeki diğer isimler Zlatko Dalic ve Leonardo Jardim konusunda da çalışmalara start verildi. Teknik adam konusunda artık hata yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi acele etmeyecek.
YENİ HOCA ZAMAN KAZANACAK
Ayrıca Sarı-Lacivertli yönetim çok titiz bir çalışma yürütüyor. Alınan bilgilere göre hedef, 12 Kasım'daki milli araya kadar yeni teknik adamı belirlemek. Böylece adaptasyon süreci için zaman kazanılacak.
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