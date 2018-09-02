Yol Durumu
  1. Fener’de kötü 'Cocu'lar'
  2. Aslan 14 sene sonra ilk 45’te 3 gol yedi

duymalıyız!

Utanç duymalıyız!
F.BAHÇE , yenilgisi sonrası "Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum duymamız gereken bir performans sergiledik. 2-1'i bulup güzel bir gol attıktan sonra akıllı olup, geri dönüş fırsatı vermememiz gerekiyordu. Bazı oyuncularımızın atmaları gereken adımlar var" dedi.

COCU BİR İLKİ YAŞADI
Kayseri maçı ile F.Bahçe'nin başında üst üste 3. yenilgisin alan Phillip Cocu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste 3 maç kaybetti.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar