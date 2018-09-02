Utanç duymalıyız!

F.BAHÇE Teknik Direktörü Phillip Cocu, Kayseri yenilgisi sonrası "Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik. 2-1'i bulup güzel bir gol attıktan sonra akıllı olup, geri dönüş fırsatı vermememiz gerekiyordu. Bazı oyuncularımızın atmaları gereken adımlar var" dedi.
COCU BİR İLKİ YAŞADI
Kayseri maçı ile F.Bahçe'nin başında üst üste 3. yenilgisin alan Phillip Cocu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste 3 maç kaybetti.
COCU BİR İLKİ YAŞADI
Kayseri maçı ile F.Bahçe'nin başında üst üste 3. yenilgisin alan Phillip Cocu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste 3 maç kaybetti.
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