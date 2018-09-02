Tarihi fiyasko

Fener darmadağın... Kadıköy'de Kayserispor'a 3-2 yenilen Sarı-Lacivertliler, ilk 4 haftada 3. mağlubiyetini yaşadı... Maça iyi başlayan Kanarya 13. dakikada öne geçti. Hasan Ali'nin soldan yaptığı ortada topa altıpasın içinde Atila Turan'ın üzerinden iyi yükselen Ayew, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0.
UMUT MUTLAK FIRSATI HARCADI
24. dakikada Umut Harun'la karşı karşıya kaldı ama şutu yandana auta gitti. İlk yarı 1-0 bitti. 51. dakikada Kayseri beraberliği yakaladı. Mensah'ın serbest vuruşu kimseye dokunmadan direkt ağlarla buluştu: 1-1.
CHERY, HARUN'U GAFİL AVLADI
57. dakikada Ayew topu taşıdı. Slimani dönerek golü attı: 2-1. 61. dakikada Bilal'ın ortasında Skrtel ters bir kafa vuruşu yaptı ve skor 2-2 oldu. 69. dakikada Chery sağ çaprazdan mükemmel vurdu: 2-3.
ŞAMİL VAR KARARIYLA ATILDI
1 dakika sonra Umut kafayı vurdu, Harun çok iyi kurtarıdı. 83'te VAR kararıyla Şamil kırmızı gördü ve Kayseri 10 kişi kaldı. 90+1. dakikada Soldado'nun şutunu Lung kornere çeldi. Maç da 3-2 sona erdi.
UMUT MUTLAK FIRSATI HARCADI
24. dakikada Umut Harun'la karşı karşıya kaldı ama şutu yandana auta gitti. İlk yarı 1-0 bitti. 51. dakikada Kayseri beraberliği yakaladı. Mensah'ın serbest vuruşu kimseye dokunmadan direkt ağlarla buluştu: 1-1.
CHERY, HARUN'U GAFİL AVLADI
57. dakikada Ayew topu taşıdı. Slimani dönerek golü attı: 2-1. 61. dakikada Bilal'ın ortasında Skrtel ters bir kafa vuruşu yaptı ve skor 2-2 oldu. 69. dakikada Chery sağ çaprazdan mükemmel vurdu: 2-3.
ŞAMİL VAR KARARIYLA ATILDI
1 dakika sonra Umut kafayı vurdu, Harun çok iyi kurtarıdı. 83'te VAR kararıyla Şamil kırmızı gördü ve Kayseri 10 kişi kaldı. 90+1. dakikada Soldado'nun şutunu Lung kornere çeldi. Maç da 3-2 sona erdi.
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