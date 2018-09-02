Sarı-kırmızı kabus!

Yeni Malatya ve Göztepe mağlubiyetleri sonrası dün de Kayserispor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, böylelikle üst üste 3 hafta Sarı-Kırmızılı renkleri taşıyan takımlara mağlup oldu.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'nin Sarı-Kırmızı renkleri taşıyan takımlara yenilmesi ilginç bir tesadüfü ortaya çıkardı. Sarı-Lacivertliler aldığı 3 yenilgi ile ise taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.
MAÇ SONU GERGİNLİK
Kayserili futbolcuların maç sonunda sahanın ortasında sevinmesine F.Bahçe Kaptanı Volkan Demirel tepki gösterdi. Sahada kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'nin Sarı-Kırmızı renkleri taşıyan takımlara yenilmesi ilginç bir tesadüfü ortaya çıkardı. Sarı-Lacivertliler aldığı 3 yenilgi ile ise taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.
MAÇ SONU GERGİNLİK
Kayserili futbolcuların maç sonunda sahanın ortasında sevinmesine F.Bahçe Kaptanı Volkan Demirel tepki gösterdi. Sahada kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
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