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Sarı-kırmızı kabus!

Sarı-kırmızı kabus!
Yeni ve mağlubiyetleri sonrası dün de 'a 3-2 yenilen , böylelikle üst üste 3 hafta Sarı-Kırmızılı renkleri taşıyan takımlara mağlup oldu.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'nin Sarı-Kırmızı renkleri taşıyan takımlara yenilmesi ilginç bir tesadüfü ortaya çıkardı. Sarı-Lacivertliler aldığı 3 yenilgi ile ise taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.



MAÇ SONU GERGİNLİK
Kayserili futbolcuların maç sonunda sahanın ortasında sevinmesine F.Bahçe Kaptanı tepki gösterdi. Sahada kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
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