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Karius ilk 11’de, kulübede

Karius, ile oynanacak maçta ilk 11’de yer alacak

Karius ilk 11’de, Ljajic kulübede
Geçen hafta 'a kendi evinde yenilen , ile deplasmanda saat 21.30'da karşılaşacak. Maçı yönetecek.

2 YILDIZ KADRODA
Beşiktaş'ta yeni lerden Karius spor karşısında ilk 11'de forma giyecek. Son günde transfer edilen ise maça kulübede başlayacak.
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