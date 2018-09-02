Karius ilk 11’de, Ljajic kulübede

Geçen hafta Antalyaspor'a kendi evinde yenilen Beşiktaş, Bursaspor ile deplasmanda saat 21.30'da karşılaşacak. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
2 YILDIZ KADRODA
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Karius Bursaspor karşısında ilk 11'de forma giyecek. Son günde transfer edilen Ljajic ise maça kulübede başlayacak.
2 YILDIZ KADRODA
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Karius Bursaspor karşısında ilk 11'de forma giyecek. Son günde transfer edilen Ljajic ise maça kulübede başlayacak.
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