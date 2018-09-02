Grosicki firarda

Transferin en aktif takımlarından biri olan Bursaspor, önceki gün Hull City formasını giyen Kamil Grosicki'yi şehre getirmişti. Sağlık kontrolünden geçen Polonyalı yıldızın menajeriyle imza öncesi kriz yaşandı. Grosicki'nin menajeri iki yıllık ücretini peşin olarak istedi. Bursaspor yönetimi ise, "Burası dernek. Nasıl vereceğiz? Biz de öyle saçma şeyler olmaz. Sözleşme imzalanır, banka kanalıyla alırsınız" yanıtını verdi. Yapılan uzun görüşmeler sonrası taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Ardından Grosicki, "Avukatım olmadan imza atmam" dedi. Bunun üzerine Polonyalı yıldız ve menajeri, avukatı beklemek için otele döndü. Fakat Grosicki ve menajerinin bir süre sonra otelden ayrılıp, şehirden kaçtıkları ortaya çıktı.
Başkan Ali Ay: AHLAKSIZLIK!
Başkanı Ali Ay, Grosicki ve menajerine büyük tepki gösterdi. Başkan Ay, "Açık ve net söylüyorum. Biraz ahlaksızlık yaptılar. Gece 23.00 gibi geri gelmek istedi. Ancak Samet Aybaba hocamız kabul etmedi" diye konuştu.
Başkan Ali Ay: AHLAKSIZLIK!
Başkanı Ali Ay, Grosicki ve menajerine büyük tepki gösterdi. Başkan Ay, "Açık ve net söylüyorum. Biraz ahlaksızlık yaptılar. Gece 23.00 gibi geri gelmek istedi. Ancak Samet Aybaba hocamız kabul etmedi" diye konuştu.
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