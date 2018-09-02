Fener’de kötü 'Cocu'lar'

Kayseri'ye evinde 3-2 yenilerek üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, dün gece çok kötü bir sınav verdi. Süper Lig'de 4 hafta geride kalmış olmasına rağmen biraz da transferlerin geç kalmasından ideal 11 ve sistemini oturtmakta zorlanan Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'nin başındaki en kötü sınavını dün gece verdi.



​SAHAYA SÜRDÜĞÜ 11 ŞAŞIRTTI!

Her maç farklı bir 11 sahaya süren Cocu, belki de en çok dün gece futbolseverleri şaşırttı. Fiziksel açıdan hazır olmayan Diego Reyes'i üstelek kendi mevkisi olmayan ön liberoda sahaya sürdü. İlk yarıda çok aksayan Reyes'in 2. yarıda oyunda olması ve 75. dakikada yerini Mehmet Topal'a bırakması ayrı bir hataydı.



HARUN'UN İMZASI BİLE KURUMADI

Bir diğer ilginç karar ise henüz birkaç gün önce takıma katılan Harun Tekin'in Volkan Demirel'in yerine ilk 11'de başlaması oldu. İlk fırsatta Harun'un kaleye geçmesi de hataydı. Harun maça iyi başlasa da beklenen hataları 2. yarıda yaptı. Kalesinde 3 gol gören Harun 3. golde net hatalıydı. Onun için de talihsiz bir start oldu.



DEĞİŞİKLİKLER PANİĞİN BELİRTİSİ

Cocu oyuncu değişikliklerini de sağlıklı yapamadığı gibi geç de kaldı. İlk değişikliği 67. dakikada yaptı. Reyes'i 75 dakika oyunda tutması orta sahayı çok etkiledi. Topal çok geç girdi. Sonrasında Frey ve Soldado'yu oyuna alarak 3 santrfora döndü ama yol geçen hanı olan orta saha iyice çöktü. Kayserispor tam 20 şutu Fener kalesine yolladı.