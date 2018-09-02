Daha da iyi olacağız

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı farklı mağlup eden Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanırken, Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, maçı baştan sona iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Karaman, "Sadece 3 puan değil müthiş bir özgüven de kazandık" dedi.
ERKEN GOLLER RAKİBİ BOZDU
Maça golle başladıklarını bunun avantajını kullandıklarını söyleyen Karaman, şöyle devam etti: Erken goller işimizi çok kolaylaştırdı. Rakibi bozduk. Hücumda becerikli olunca işler daha kolay oluyor. Bundan daha iyi olacağımızdan eminim.
HALA EKSİKLERİMİZ VAR...
Zaman geçtikçe, yeniler daha da alıştıkça bundan daha iyi olacağımızdan eminim. 4. golü atsak da 2. yarıda tempoyu koruyamamamız bizim için eksik yönlerden biri oldu. Bunların üzenrine gideceğiz. Taraftarlarımız ise gecenin yıldızıydı.
ONAZİ: BAŞARILI OLMAK MUTLU EDİYOR
Orta sahada adeta 2 kişilik enerji sarfeden Onazi, "Galibiyet her şeyden önemli. Ama kendimin de iyi oynadığını, başarılı olduğunu görünce daha da mutlu oluyorum" dedi.
OLCAY: HARİKA BİR AKŞAM OLDU!
Derbinin ardından konuşan Olcay Şahan, "Harika bir akşam oldu. Beklediğ-i mizden çok daha kolay kazandık" dedi.
Dün gece oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde Bordo-Mavili ekibin sağ kanadında forma giyen Olcay Şahan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM
Sahaya mutlak galibiyet için çıktıklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Çok iyi başladık ve erken gol bulduk. 2'yi de bulunca rahatladık. Sonrasında rakip 10 kişi kaldı. Bizim için harika bir akşam oldu. Beklediğimizden çok daha kolay kazandık. Taraftara da teşekkür ederim. Bize çok iyi destek oldular" dedi.
ONUR KIVRAK İÇİN EN KOLAY MAÇ!
Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak belki de son sezonların en kolay maçlarından birini oynadı. Kalesine atılan 7 şutun hiçbiri isabetli olmadı. Adeta derbinin keyfini çıkardı.
ERKEN GOLLER RAKİBİ BOZDU
Maça golle başladıklarını bunun avantajını kullandıklarını söyleyen Karaman, şöyle devam etti: Erken goller işimizi çok kolaylaştırdı. Rakibi bozduk. Hücumda becerikli olunca işler daha kolay oluyor. Bundan daha iyi olacağımızdan eminim.
HALA EKSİKLERİMİZ VAR...
Zaman geçtikçe, yeniler daha da alıştıkça bundan daha iyi olacağımızdan eminim. 4. golü atsak da 2. yarıda tempoyu koruyamamamız bizim için eksik yönlerden biri oldu. Bunların üzenrine gideceğiz. Taraftarlarımız ise gecenin yıldızıydı.
ONAZİ: BAŞARILI OLMAK MUTLU EDİYOR
Orta sahada adeta 2 kişilik enerji sarfeden Onazi, "Galibiyet her şeyden önemli. Ama kendimin de iyi oynadığını, başarılı olduğunu görünce daha da mutlu oluyorum" dedi.
OLCAY: HARİKA BİR AKŞAM OLDU!
Derbinin ardından konuşan Olcay Şahan, "Harika bir akşam oldu. Beklediğ-i mizden çok daha kolay kazandık" dedi.
Dün gece oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde Bordo-Mavili ekibin sağ kanadında forma giyen Olcay Şahan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM
Sahaya mutlak galibiyet için çıktıklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Çok iyi başladık ve erken gol bulduk. 2'yi de bulunca rahatladık. Sonrasında rakip 10 kişi kaldı. Bizim için harika bir akşam oldu. Beklediğimizden çok daha kolay kazandık. Taraftara da teşekkür ederim. Bize çok iyi destek oldular" dedi.
ONUR KIVRAK İÇİN EN KOLAY MAÇ!
Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak belki de son sezonların en kolay maçlarından birini oynadı. Kalesine atılan 7 şutun hiçbiri isabetli olmadı. Adeta derbinin keyfini çıkardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.