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17 yaşında keşfetti

’da Müslümanlar’ın olduğu ’da doğdu. 17 yaşında tarafından M.United’a getirildi. 'de çalışma izni alamayınca ülkesine döndü. Ardından 'ya giderek üst düzey kulüplerde forma giydi

17 yaşında Ferguson keşfetti
Beşiktaş'ın transferin son gününde renklerine bağladığı Adem Ljajic'in hayatı aksiyon filmlerinden farksız. Sırbistan'da Müslüman kesimin olduğu Novi Pazar'da doğan Ljajic futbol hayatına Partizan'da başladı.

17 yaşındayken İskoç hoca Ferguson tarafından keşfedilen Ljajic, M.United'la sözleşme bile imzaladı. Ancak İngiltere'de kendisine çalışma izni çıkmadı.

İTALYA'DA KENDİNİ BULDU
Büyük düş kırıklığı yaşayan Sırp futbolcu ülkesine geri döndü. Bunalımlı günlerin ardından 'ya giden Ljajic 3.5 sezon 'da forma giydi. Yıldız oyuncu ardından Roma, Inter ve Torino'da oynadı.

RAKİPLER İÇİN TEHDİT UNSURU
Hücum hattının her bölgesinde oynayan Ljajic, 10 numaraya daha yatkın bir oyuncu. Top sürme becerisi, pas ve şut kalitesi ve duran toplardaki başarısıyla her rakip için bir unsuru oluşturuyor.

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