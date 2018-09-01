Yol Durumu
  1. Dengeli bir gruba düştük
  2. Vagner Love direkten döndü

’da

Yönetim, milli sol beki 400 bin Euro’ya Akhisar’dan etti

Ömer Bayram Galatasaray’da
Teknik direktör Fatih Terim'in isteği sonrası yedek sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray hedefe ulaştı... Sarı-Kırmızılılar, Akhisarspor formasını giyen Ömer Bayram renklerine bağladı. , 27 yaşındaki oyuncunun ini KAP'a bildirirken, Ömer için Akhisar'a 400 bin Euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. Başarılı sol bek ise 4 yıl için toplamda 1.7 milyon Euro kazancak.

Etiketler: , , ,
  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar