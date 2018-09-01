Teknik direktör Fatih Terim'in isteği sonrası yedek sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray hedefe ulaştı... Sarı-Kırmızılılar, Akhisarspor formasını giyen Ömer Bayram'ı renklerine bağladı. Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncunun transferini KAP'a bildirirken, Ömer için Akhisar'a 400 bin Euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. Başarılı sol bek ise 4 yıl için toplamda 1.7 milyon Euro kazancak.
Ömer Bayram Galatasaray’da
Yönetim, milli sol beki 400 bin Euro’ya Akhisar’dan transfer etti
Etiketler: transfer , Fatih Terim , Galatasaray , Ömer Bayram
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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