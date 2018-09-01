Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile aynı gruba düşmelerini yorumladı. İyi bir kura çektiklerine değinen Terim, "Şampiyonlar Ligi'nde her takım bizim için çok ciddi. Takımların arasında tabii güç farkları var. Bizim gruba baktığınızda daha dengeli bir dağılım olduğu görülüyor. Schalke ve Porto daha önce karşılaştığımız takımlar, Lokomotiv Moskova da iyi bir takım. Her şeyi zorlayıp bu gruptan çıkıp ikinci, üçüncü turlara gideriz inşallah" diye konuştu.
Dengeli bir gruba düştük
Devler Ligi’nde takımlar arasında güç farkı olduğuna dikkat çeken Terim, “Bizim grubumuz diğerlerine göre daha dengeli. Amacımız üst tura çıkmak” dedi
Etiketler: Schalke , şampiyon ligi , Lokomotiv Moskova
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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