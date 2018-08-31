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Rusların beyni Fernandes

Lokomotiv de önemli hamlelere imza attı

Rusların beyni Fernandes
Rusya'nın son şampiyonu Lokomotiv Moskova, kadrosunu bu sezon 11 oyuncu ile güçlendirdi. Son olarak Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Fedor Smolov'u 10 milyon Euro bonservis bedeli ile eden Ruslar lige çok kötü başladı. İlk 3 hafta gol dahi atamayan Lokomotiv Moskova son 2 maçında ise 3 puan almayı başardı.
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