Rusya'nın son şampiyonu Lokomotiv Moskova, kadrosunu bu sezon 11 oyuncu ile güçlendirdi. Son olarak Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Fedor Smolov'u 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer eden Ruslar lige çok kötü başladı. İlk 3 hafta gol dahi atamayan Lokomotiv Moskova son 2 maçında ise 3 puan almayı başardı.
Rusların beyni Fernandes
Lokomotiv transferde önemli hamlelere imza attı
Etiketler: Lokomotiv Moskova , Dünya Kupası , transfer , Rusya
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.