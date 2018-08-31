Harun Tekin imza töreninde, "En büyük kulüpteyim. Bu formanın değerini bileceğim" dedi.
COMOLLİ: HER AN HER ŞEY OLABİLİR
Harun Tekin'in imza töreninde konuşan Comolli, transfer döneminin son anına kadar çlışmaların süreceğini belirterek "Her an her şey olabilir" diyerek yeni bir transfere açık kapı bırraktı. Harun için de "Harika reflekslere sahip. Fizik olarak da fit durumda" dedi.
COMOLLİ: HER AN HER ŞEY OLABİLİR
Harun Tekin'in imza töreninde konuşan Comolli, transfer döneminin son anına kadar çlışmaların süreceğini belirterek "Her an her şey olabilir" diyerek yeni bir transfere açık kapı bırraktı. Harun için de "Harika reflekslere sahip. Fizik olarak da fit durumda" dedi.
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