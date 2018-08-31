Yol Durumu
  1. Appiah, Andre Ayew’i kadroya almadı
  2. Kameni Celta Vigo’da

En büyük kulüpteyim

En büyük kulüpteyim
imza töreninde, "En büyük kulüpteyim. Bu formanın değerini bileceğim" dedi.

COMOLLİ: HER AN HER ŞEY OLABİLİR
Harun Tekin'in imza töreninde konuşan , döneminin son anına kadar çlışmaların süreceğini belirterek "Her an her şey " diyerek yeni bir transfere açık kapı bırraktı. Harun için de "Harika reflekslere sahip. Fizik olarak da fit durumda" dedi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar