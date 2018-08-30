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galip gelerek geçmek istiyoruz

Turu galip gelerek geçmek istiyoruz
Beşiktaş Şenol Güneş, Partizan önünde deplasmandaki maça yakın bir tarz ile oynamayı düşündüklerini söyledi. Güneş, "Az risk alarak ofansif düşüncemizi o şekilde almayı düşünüyoruz. Oyunun gidişatına göre hamle yaparız. Sabırlı ve rakibi kaleden uzak tutarak oynamak istiyoruz" dedi.

SIKINTI ORTA ALANDA
Son maçlarda orta alanda sıkıntıları olduğunu ifade eden tecrübeli hoca, " galip gelerek geçmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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