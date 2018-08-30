Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan önünde deplasmandaki maça yakın bir tarz ile oynamayı düşündüklerini söyledi. Güneş, "Az risk alarak ofansif düşüncemizi o şekilde almayı düşünüyoruz. Oyunun gidişatına göre hamle yaparız. Sabırlı ve rakibi kaleden uzak tutarak oynamak istiyoruz" dedi.
SIKINTI ORTA ALANDA
Son maçlarda orta alanda sıkıntıları olduğunu ifade eden tecrübeli hoca, "Turu galip gelerek geçmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
SIKINTI ORTA ALANDA
Son maçlarda orta alanda sıkıntıları olduğunu ifade eden tecrübeli hoca, "Turu galip gelerek geçmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.