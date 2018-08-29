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'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

, 'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi

Cimbomda flaş ayrılık!

Sportif AŞ, profesyonel futbolcu 'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 19:52
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