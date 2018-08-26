Fener'den Fabian çalımı

Fener'de transfer fırtınası bitmek bilmiyor. Bir süre önce Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kadrolarına katmak istediklerini açıkladığı Meksikalı 10 numara Marco Fabien ile Sarı-Lacivertliler kesin anlaşma sağladı. Meksikalı yıldız bugün İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.
FRANKFURT'A 1.5 MİLYON ÖDENECEK
Fenerbahçe'nin bu transfer için Alman kulübü Eintracht Frankfurt'a 1.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği, Fabian'ın alacağı yıllık ücretin de yine yıllık 1.5 milyon Euro olacağı öğrenildi.
DÜNYA KUPASI'NDA YER ALDI
Geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçiren Marco Fabien, buna rağmen Meksika milli takımının 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer almayı başardı. Fabian toplamda 40 kez milli formayı giydi.
BELİNDEKİ SAKATLIK ÇOK ETKİLEDİ
Geçen sezon belinden yaşadığı sakatlyık soru işareti olsa da Fabien forvet arkasında son derece etkili bir isim. Çabukluğu, top tekniği ve düzgün şutları ile Sarı-Lacivertli ekibe katsı sağlayabilecek bir isim.
FRANKFURT'A 1.5 MİLYON ÖDENECEK
Fenerbahçe'nin bu transfer için Alman kulübü Eintracht Frankfurt'a 1.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği, Fabian'ın alacağı yıllık ücretin de yine yıllık 1.5 milyon Euro olacağı öğrenildi.
DÜNYA KUPASI'NDA YER ALDI
Geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçiren Marco Fabien, buna rağmen Meksika milli takımının 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer almayı başardı. Fabian toplamda 40 kez milli formayı giydi.
BELİNDEKİ SAKATLIK ÇOK ETKİLEDİ
Geçen sezon belinden yaşadığı sakatlyık soru işareti olsa da Fabien forvet arkasında son derece etkili bir isim. Çabukluğu, top tekniği ve düzgün şutları ile Sarı-Lacivertli ekibe katsı sağlayabilecek bir isim.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.