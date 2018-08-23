Yeni şampiyonluklar şart

dün bayramlaşma günüydü... Bayramlaşma törenine,da katıldı. Turhan, başkanve yöneticilerin bulunduğu ortamda yaptığı konuşmada, "Biz gençliğimizdebir taraftarı olarak şampiyonluk sevincini zevkini yaşadık. Benim de sizden istirhamım, teknik ekip ve futbolculardan isteğim, arzum yeni" dedi.Başkan Ağaoğlu, Bakan Turhan ve beraberindekileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Sayın bakanımızın bizle birlikte olması gerçekten bizleri onurlandırdı" diye konuştu.