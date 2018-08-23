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Yeni şampiyonluklar şart

, “lu futbolculardan isteğim yeni Trabzonlular’a şampiyonluk yaşatmanız” dedi...

Yeni şampiyonluklar şart
Trabzonspor'da dün bayramlaşma günüydü... Bayramlaşma törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı. Turhan, başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin bulunduğu ortamda yaptığı konuşmada, "Biz gençliğimizde Trabzonspor'un bir taraftarı olarak şampiyonluk sevincini zevkini yaşadık. Benim de sizden istirhamım, teknik ekip ve futbolculardan isteğim, arzum yeni Trabzonlulara da bu şampiyonlukları yaşatmanız" dedi.

Başkan Ağaoğlu, Bakan Turhan ve beraberindekileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Sayın bakanımızın bizle birlikte olması gerçekten bizleri onurlandırdı" diye konuştu.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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