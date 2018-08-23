Son dakika haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı

Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber'in Gomis transferi duyurması sonrasında, Suudi taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

OTELDE ANLAŞTILAR

Fransız yıldızı yıllık 8 milyon Euro'ya karşılığında büyük ölçüde ikna eden Suudi Arabistan takımı, çarşamba günü de Galatasaray ile de 6 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.

Four Seasons Otel'de Al Hilal'in temsilcileri ile pazarlık masasına oturan Galatasaray, oyuncunun gidişine onay verdi.

Suudi Arabistan'da 23 Ağustos Perşembe günü bitecek transfer dönemi nedeniyle Galatasaray ile Al Hilal arasında sağlanan anlaşmanın ardından, Gomis'in menajeri de Arap kulübü ile son detayları görüştü.

4.5 MİLYON EUROYA RET

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberinde ise şu detaylar paylaşıldı; Bayram nedeniyle çalışanları izinli Türk Telekom Stadı yerine Four Seasons Otel'de görüşme gerçekleşti. Galatasaray cephesi, Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber'den 4.5 milyon Euro tutarındaki ilk teklifi yükseltmesini istedi. İki kulüp, sıkı pazarlıklar sonucunda 6 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. İş Gomis'i ikna etmeye kaldı... Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, akşam saatlerinde Gomis'in menajeri Touti Mendy ile masaya oturdu. Suudi Arabistan'a gitmeye ilk başta soğuk bakan Fransız yıldız, sarı-kırmızılı kulübün kendisini satmakta ısrarcı olmasının yanı sıra teknik heyetin yerine forvet bakması sonucu pes etti ve Al Hilal'e "Evet'' dedi. Al Hilal'e 3 yıllık imza atacak Gomis'in 16.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

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