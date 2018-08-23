Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Zeki Yavru'nun transfer edilmesiyle ilgili gelen eleştirilere, "Bir oyuncu eğer Trabzon'a gelip, 'Ben oynamazsam para almam' diyorsa bunu iyi değerlendirmek lazım. Hele de şu süreçte çok daha iyi düşünmek lazım. Sadece oyuncu olarak bakmamak lazım" dedi. Ağaoğlu, "Benim anladığım Zeki şunu söylüyor, 'Ben sadece kulübüme hizmet etmeye geldim' o şekilde değerlendirmek lazım. Birey kim olursa olsun birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirimizi sevmezsek dışardakiler mutlu oluyor. Kimse ile bizim kan davamız yok" diye konuştu.
Kimseyle kan davamız yok!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Zeki Yavru transferi sonrasındaki tepkilere cevap verdi
Etiketler: zeki yavru , Ahmet Ağaoğlu , Trabzonspor , transfer
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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