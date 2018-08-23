Yol Durumu
  1. Yeni şampiyonluklar şart
  2. Stopere son aday Vermaelen

Kimseyle kan davamız yok!

Başkanı , i sonrasındaki tepkilere cevap verdi

Kimseyle kan davamız yok!
Trabzonspor Başkanı , Zeki Yavru'nun edilmesiyle ilgili gelen eleştirilere, "Bir oyuncu eğer Trabzon'a gelip, 'Ben oynamazsam para almam' diyorsa bunu iyi değerlendirmek lazım. Hele de şu süreçte çok daha iyi düşünmek lazım. Sadece oyuncu olarak bakmamak lazım" dedi. Ağaoğlu, "Benim anladığım Zeki şunu söylüyor, 'Ben sadece kulübüme hizmet etmeye geldim' o şekilde değerlendirmek lazım. Birey kim olursa olsun birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirimizi sevmezsek dışardakiler mutlu oluyor. Kimse ile bizim kan davamız yok" diye konuştu.
Etiketler: , , ,
  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar