Hedef iyi skor ve avantaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi... Tecrübeli hoca, Sırbistan'dan yetenekli futbolcular çıkıyor. Sırp halkı futbolu seviyor. Futbol kalitesi yüksek bir takımla oynayacağız. Hücumda kaliteli oyuncuları var. Bizim için zor bir maç olacak. Kendi futbolumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Takım kadromuz oynamaya müsait. Yarın (bugün) ideal bir 11 ile sahada olacağız. Futbol adına güzel şeyler yapıp buradan güzel bir sonuçla ayrılmayı istiyoruz" diye konuştu.
İKİ TAKIM DA BİRBİRİNİ TANIYOR
İki takımın da birbirini tanıdığını ifade eden Güneş, "İki takımın da iyi futbolcuları var. Biz onları tanıyoruz, onlar bizi daha çok tanıyor. Birbirimize yakınız. Herkes birbirini biliyor. Oyuncuların maçtaki verimi önemli olacak. Maç programı neyse ona uyarak sonuç almaya çalışacağız. Üst üste üçüncü deplasmanımız olacak" dedi.
VIDA: ZOR OLACAK AMA KAZANMAK İSTİYORUZ
Teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan Domagoj Vida iddialı konuştu... Hırvat stoper, "Buraya maçı kazanmaya geldik ama kolay maç olmayacak. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi. Vida, Roco'nun kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bizim için iyi bir takviye" dedi.
İKİ TAKIM DA BİRBİRİNİ TANIYOR
İki takımın da birbirini tanıdığını ifade eden Güneş, "İki takımın da iyi futbolcuları var. Biz onları tanıyoruz, onlar bizi daha çok tanıyor. Birbirimize yakınız. Herkes birbirini biliyor. Oyuncuların maçtaki verimi önemli olacak. Maç programı neyse ona uyarak sonuç almaya çalışacağız. Üst üste üçüncü deplasmanımız olacak" dedi.
VIDA: ZOR OLACAK AMA KAZANMAK İSTİYORUZ
Teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan Domagoj Vida iddialı konuştu... Hırvat stoper, "Buraya maçı kazanmaya geldik ama kolay maç olmayacak. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi. Vida, Roco'nun kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bizim için iyi bir takviye" dedi.
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