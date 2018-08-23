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  1. Beşiktaş'ın yeni transferini duyurdular

'a geliyor

Fransız forveti ile yolları ayırmaya hazırlanan , transferinde son aşamaya geldi.

Danny Welbeck Galatasaraya geliyor

Galatasaray, gol kralı Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satar satmaz forvet konusunda somut adımlar attı.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 11:09
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