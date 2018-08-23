Galatasaray, gol kralı Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satar satmaz forvet konusunda somut adımlar attı.
Danny Welbeck Galatasaray'a geliyor
Fransız forveti Bafetimbi Gomis ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Danny Welbeck transferinde son aşamaya geldi.
Galatasaray, gol kralı Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satar satmaz forvet konusunda somut adımlar attı.
Etiketler: Galatasaray , Bafetimbi Gomis , Danny Welbeck
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.