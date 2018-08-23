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45 milyona elveda

kriziyle Sarı-Kırmızılılar’ın gündemine oturan ’le yollar ayrıldı. G.Saray, Al Hilal’in 6.5 milyon ’luk (45 milyon lira) tekfliini kabul etti. Suudi kulübü, 33 yaşındaki forvete yıllık 6 milyon Euro verecek

45 milyona elveda
geçen sezon ligde attığı 29 golle kendisini şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis'le yolları ayırdı. Sarı-Kırmızılılar, kriziyle gündeme oturan Fransız forvet için 6.5 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'le anlaşma sağladı.

ÇOK SIKI PAZARLIK
Çok uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Gomis için dün Suudi Arabistan'dan resmi teklif yapıldı. Al Hilal kulübünün yetkilileri İstanbul'a gelerek Galatasaray'la masaya oturdu. Yapılan pazarlıkların ardından 6.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Al Hilal yetkilileri ardından 'in menajeri Mendy ile masaya oturdu.

ANLAŞMA 3 YILLIK
Taraftar uzun süren pazarlıkların sonrasında akşam saatlerinde her konuda anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre 33 yaşındaki Gomis 3 yıl sözleşme imzalayacak ve 6 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

AL JABER&MENDY 5 SAAT GÖRÜŞTÜ
AL Hilal kulübü Başkanı Sami Al Jaber ile Gomis'in menajeri Mendy, Four Seasons Hotel'de görüştü. İkili objektiflere böyle yakalandı.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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