45 milyona elveda

Galatasaray geçen sezon ligde attığı 29 golle kendisini şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis'le yolları ayırdı. Sarı-Kırmızılılar, zam kriziyle gündeme oturan Fransız forvet için 6.5 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'le anlaşma sağladı.
ÇOK SIKI PAZARLIK
Çok uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Gomis için dün Suudi Arabistan'dan resmi teklif yapıldı. Al Hilal kulübünün yetkilileri İstanbul'a gelerek Galatasaray'la masaya oturdu. Yapılan sıkı pazarlıkların ardından 6.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Al Hilal yetkilileri ardından Gomis'in menajeri Mendy ile masaya oturdu.
ANLAŞMA 3 YILLIK
Taraftar uzun süren pazarlıkların sonrasında akşam saatlerinde her konuda anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre 33 yaşındaki Gomis 3 yıl sözleşme imzalayacak ve 6 milyon Euro garanti ücret kazanacak.
AL JABER&MENDY 5 SAAT GÖRÜŞTÜ
AL Hilal kulübü Başkanı Sami Al Jaber ile Gomis'in menajeri Mendy, Four Seasons Hotel'de görüştü. İkili objektiflere böyle yakalandı.
ÇOK SIKI PAZARLIK
Çok uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Gomis için dün Suudi Arabistan'dan resmi teklif yapıldı. Al Hilal kulübünün yetkilileri İstanbul'a gelerek Galatasaray'la masaya oturdu. Yapılan sıkı pazarlıkların ardından 6.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Al Hilal yetkilileri ardından Gomis'in menajeri Mendy ile masaya oturdu.
ANLAŞMA 3 YILLIK
Taraftar uzun süren pazarlıkların sonrasında akşam saatlerinde her konuda anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre 33 yaşındaki Gomis 3 yıl sözleşme imzalayacak ve 6 milyon Euro garanti ücret kazanacak.
AL JABER&MENDY 5 SAAT GÖRÜŞTÜ
AL Hilal kulübü Başkanı Sami Al Jaber ile Gomis'in menajeri Mendy, Four Seasons Hotel'de görüştü. İkili objektiflere böyle yakalandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.