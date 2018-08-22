Son gözde Modeste

EURO

'in ısrarla istediği forvet transferini gerçekleştirmek için büyük çaba harcayan'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Liverpool formasını giyen'yle temasta olan Sarı-Kırmızılılar,'yi de listesine aldı.yıldız,kulübü'de forma giyiyor., kulübüyle bağlarını koparma noktasına gelmiş durumda.'de aradığını bulamayanayrılık kararı aldı.da bunun üzerine yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.'iniçin'danda teklifler aldığıancakforvetin'ya dönmekistediği belirtildi.Sarı-Kırmızılılar,kulübüyle de görüşmehalinde.yaşındaki, geçtiğimiz sezon başındakarşılığında'den'e transfer olmuştu.daha öncegibi takımların da formasını giydi.