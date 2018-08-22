Son gözde Modeste

Fatih Terim'in ısrarla istediği forvet transferini gerçekleştirmek için büyük çaba harcayan Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Liverpool formasını giyen Divock Origi'yle temasta olan Sarı-Kırmızılılar, Anthony Modeste'yi de listesine aldı. Fransız yıldız, Çin kulübü Tianjin'de forma giyiyor.
AYRILMA NOKTASINA GELDİ
Ancak Modeste, kulübüyle bağlarını koparma noktasına gelmiş durumda. Çin'de aradığını bulamayan Modeste ayrılık kararı aldı. Galatasaray da bunun üzerine yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Tiangin'in Modeste için Katar ve Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı ancak Fransız forvetin Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, Tianjin kulübüyle de görüşme halinde.
29 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
30 yaşındaki Modeste, geçtiğimiz sezon başında 29 milyon Euro karşılığında Köln'den Çin'e transfer olmuştu. Modeste daha önce Hoffenheim, Bordeaux ve Bastia gibi takımların da formasını giydi.
AYRILMA NOKTASINA GELDİ
Ancak Modeste, kulübüyle bağlarını koparma noktasına gelmiş durumda. Çin'de aradığını bulamayan Modeste ayrılık kararı aldı. Galatasaray da bunun üzerine yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Tiangin'in Modeste için Katar ve Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı ancak Fransız forvetin Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, Tianjin kulübüyle de görüşme halinde.
29 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
30 yaşındaki Modeste, geçtiğimiz sezon başında 29 milyon Euro karşılığında Köln'den Çin'e transfer olmuştu. Modeste daha önce Hoffenheim, Bordeaux ve Bastia gibi takımların da formasını giydi.
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