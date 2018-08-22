Yol Durumu
  1. Fenerium’da 100 bin satış
  2. Benim hesabım borcu sıfırlamaktı

Sanches için kıran kırana

, Renato için 3.5 milyon Euro kiralama bedeli talep etti... Ancak F.Bahçe stoper ine de para ayırmak istiyor...Sarı-Lacivertliler, Portekizli orta sahayı 2.5 milyona bitirip, kapsamında stoper transferi için elini güçlendirmeyi hedefliyor...

Sanches için kıran kırana
Giuliano'yu 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kulübüne satarak için kaynak oluşturan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içine girmiş durumda. Orta saha için hedefteki ismin Bayern'in 21 yaşındaki Portekizli yıldızı Renato Sanches olduğu bildirildi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA...
'in Sanches için 3.5 milyon Euro kiralama bedeli talep ettiği ancak satın alma opsiyonunu da elinde tutmak isteyen F.Bahçe'nin işi maksimum 2.5 milyon Euro'ya bitirmek istediğini öğrenildi.



STOPER İÇİN DE PARA LAZIM
FFP kapsamında sattığı kadar oyuncu alabilen F.Bahçe'de yönetim, Renato Sanches'in maliyetini mümkün mertebe düşük tutarak stoper transferinde elini güçlendirmek istiyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe yönetimi Bayern Münih'in istediğini kabul etmek zorunda kalırsa, kaliteli bir stoper takviyesi için bir oyuncu daha satmak zorunda kalacak! Alman kulübüyle görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
Etiketler: , , , , ,
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar