Sanches için kıran kırana

Giuliano'yu 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan kulübüne satarak transfer için kaynak oluşturan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içine girmiş durumda. Orta saha için hedefteki ismin Bayern'in 21 yaşındaki Portekizli yıldızı Renato Sanches olduğu bildirildi.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA...
Bayern Münih'in Sanches için 3.5 milyon Euro kiralama bedeli talep ettiği ancak satın alma opsiyonunu da elinde tutmak isteyen F.Bahçe'nin işi maksimum 2.5 milyon Euro'ya bitirmek istediğini öğrenildi.
STOPER İÇİN DE PARA LAZIM
FFP kapsamında sattığı kadar oyuncu alabilen F.Bahçe'de yönetim, Renato Sanches'in maliyetini mümkün mertebe düşük tutarak stoper transferinde elini güçlendirmek istiyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe yönetimi Bayern Münih'in istediğini kabul etmek zorunda kalırsa, kaliteli bir stoper takviyesi için bir oyuncu daha satmak zorunda kalacak! Alman kulübüyle görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA...
Bayern Münih'in Sanches için 3.5 milyon Euro kiralama bedeli talep ettiği ancak satın alma opsiyonunu da elinde tutmak isteyen F.Bahçe'nin işi maksimum 2.5 milyon Euro'ya bitirmek istediğini öğrenildi.
STOPER İÇİN DE PARA LAZIM
FFP kapsamında sattığı kadar oyuncu alabilen F.Bahçe'de yönetim, Renato Sanches'in maliyetini mümkün mertebe düşük tutarak stoper transferinde elini güçlendirmek istiyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe yönetimi Bayern Münih'in istediğini kabul etmek zorunda kalırsa, kaliteli bir stoper takviyesi için bir oyuncu daha satmak zorunda kalacak! Alman kulübüyle görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
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