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Cocu: maçıyla çıkışa geçelim

Hollandalı teknik adam oyuncularına, “ maçında disiplinli oyun şart... Onları yenelim, çıkışa geçelim” dedi.

Cocu: Göztepe maçıyla çıkışa geçelim
F.Bahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu, Göztepe maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "'yi Galatasaray maçında analiz ettim. Çok disiplinli ve oyunlarına sadıklar. Dikkatli olmak şart" diye konuştu.

GALİBİYET ŞART
Cocu, "Göztepe'yi yenerek Malatya yenilgisini unutturmamız gerekiyor. Taraftarımız artık sevindirmemiz lazım. Bunun için Göztepe galibiyeti önemli" dedi.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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