Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağıyla ilgili iddialara tepki göstererek, "Ben kimseyle görüşmedim. Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli bellidir, hiç kimse ile konuşmadık" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da teklif olmadığını söyledi.
Burak Yılmaz’ın bedeli bellidir!
Başkan Ağaoğlu, “Burak Yılmaz’ın bonservis bedeli bellidir” diye konuştu
Etiketler: Burak Yılmaz , Trabzonspor
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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