Yol Durumu
  1. Djilobodji gemileri yaktı
  2. Altın madalyalar rekorla geldi!

’ın bedeli bellidir!

Başkan Ağaoğlu, “’ın bonservis bedeli bellidir” diye konuştu

Burak Yılmaz’ın bedeli bellidir!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'ın takımdan ayrılacağıyla ilgili iddialara tepki göstererek, "Ben kimseyle görüşmedim. Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli bellidir, hiç kimse ile konuşmadık" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da teklif olmadığını söyledi.
Etiketler: ,
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar