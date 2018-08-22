Benim hesabım borcu sıfırlamaktı

F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, NTV'deki "En Güzel Buluşmalar" programında Tuğba Dural'a konuştu. Yıldırım, seçim öncesi yapılan konuşmalarda Ali Koç'la arasında yaşanan '150 milyon Euro mu, 150 milyon TL mi' polemiğine açıklık getirdi.
HEDEF BORÇTU
Yıldırım, "Benim hesabım şuydu; 150 milyon ben vereyim, 150 milyon sen ver, beraber kulübü borçtan kurtaralım. Kulübün 300 milyon Euro'ya yakın, bina ve arsa olarak gayrimenkul değeri var. Onu da değerlendirelim borcu sıfırlayalım" anlamında bir konuşma yaptım. Çağrım da oydu" dedi.
KÜÇÜK'E KIRGIN
Aziz Yıldırım, 'Ali Koç'a bir kırgınlığınız var mı?' sorusuna, "Benim için bitmiştir. Takılacak bir konum yok. Ama kongrede yapmış olduğu konuşmalar yanlıştı. Onlara tarih ve Fenerbahçe camiası, zamanı ve yeri geldiğinde cevap verecektir. Beklentim, Fenerbahçe'ye hizmet etmeleri. Fenerbahçe'yi bizden iyi noktalara getirmeleri. Vefa Küçük'e bir şeyler söyleyeyim. Üniversite için tüm projeleri Vefa Bey yürüttü. Tamamen dışarı çekilmiş hiçbir şey söylemeyecek pozisyonda olması beni üzüyor. İnsanların her türlü şartta yaptıkları doğruysa buna sahip çıkması gerek" cevabını verdi.
3 TEMMUZ SÜRECİ
F.Bahçe eski başkanı, "3 Temmuz'un ilk günden itibaren kumpas olduğunu anladım. 15 Temmuz'da ülkede yaşananların bir nevi tepkisini 3 Temmuz yarattı. Yani 3 Temmuz'daki insanların sokağa dökülmesi, bilinçlenmesi 15 Temmuz'da, Sayın Cumhurbaşkanının insanları sokağa davet etmesi ile de o insanlar o tecrübe ile gördükleri, yaşadıkları tecrübeyi hayata geçirdiler" diye konuştu. Yıldırım, "Amatör branşlardaki vergi düzenlemesi bir devrimdir. Herkes Cumhurbaşkanına, kanuna imza atan tüm milletvekillerine teşekkür etsin" dedi.
HEDEF BORÇTU
Yıldırım, "Benim hesabım şuydu; 150 milyon ben vereyim, 150 milyon sen ver, beraber kulübü borçtan kurtaralım. Kulübün 300 milyon Euro'ya yakın, bina ve arsa olarak gayrimenkul değeri var. Onu da değerlendirelim borcu sıfırlayalım" anlamında bir konuşma yaptım. Çağrım da oydu" dedi.
KÜÇÜK'E KIRGIN
Aziz Yıldırım, 'Ali Koç'a bir kırgınlığınız var mı?' sorusuna, "Benim için bitmiştir. Takılacak bir konum yok. Ama kongrede yapmış olduğu konuşmalar yanlıştı. Onlara tarih ve Fenerbahçe camiası, zamanı ve yeri geldiğinde cevap verecektir. Beklentim, Fenerbahçe'ye hizmet etmeleri. Fenerbahçe'yi bizden iyi noktalara getirmeleri. Vefa Küçük'e bir şeyler söyleyeyim. Üniversite için tüm projeleri Vefa Bey yürüttü. Tamamen dışarı çekilmiş hiçbir şey söylemeyecek pozisyonda olması beni üzüyor. İnsanların her türlü şartta yaptıkları doğruysa buna sahip çıkması gerek" cevabını verdi.
3 TEMMUZ SÜRECİ
F.Bahçe eski başkanı, "3 Temmuz'un ilk günden itibaren kumpas olduğunu anladım. 15 Temmuz'da ülkede yaşananların bir nevi tepkisini 3 Temmuz yarattı. Yani 3 Temmuz'daki insanların sokağa dökülmesi, bilinçlenmesi 15 Temmuz'da, Sayın Cumhurbaşkanının insanları sokağa davet etmesi ile de o insanlar o tecrübe ile gördükleri, yaşadıkları tecrübeyi hayata geçirdiler" diye konuştu. Yıldırım, "Amatör branşlardaki vergi düzenlemesi bir devrimdir. Herkes Cumhurbaşkanına, kanuna imza atan tüm milletvekillerine teşekkür etsin" dedi.
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