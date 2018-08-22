Galatasaray, Japon sol bek Yuto Nagatomo'ya alternatif olacak bir sol bek transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Aslan'ın hedefindeki isim Boluspor'un genç yıldızı Umut Meraş... Sarı-Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki oyuncu için Boluspor'a 1 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Görüşmelerin bayramdan sonra da devam edeceği ancak Bolu'nun rakamı daha yükseğe cçekmek istediği bildirildi. Boluspor altyapısından yetişen Meraş, kariyerinde 146 maça çıktı. Genç sol kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken hiç kırmızı kart görmemesi dikkat çekti.
Aslan’a Bolu’dan sol bek
Yuto Nagatomo’ya alternatif sol bek arayan Galatasaray , Boluspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Umut Meraş’ı transfer etmek istiyor. Cimbom, genç yıldıza 1 milyon Euro veriyor
Etiketler: YUTO NAGATOMO , Umut Meraş , Boluspor , Galatasaray , transfer
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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