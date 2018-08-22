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Aslan’a Bolu’dan sol bek

’ya alternatif sol bek arayan , ’un 23 yaşındaki futbolcusu ’ı etmek istiyor. Cimbom, genç yıldıza 1 milyon Euro veriyor

Aslan’a Bolu’dan sol bek
Galatasaray, Japon sol bek Yuto Nagatomo'ya alternatif olacak bir sol bek i için yoğun bir mesai harcıyor. Aslan'ın hedefindeki isim Boluspor'un genç yıldızı Umut Meraş... Sarı-Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki oyuncu için Boluspor'a 1 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Görüşmelerin bayramdan sonra da devam edeceği ancak Bolu'nun rakamı daha yükseğe cçekmek istediği bildirildi. altyapısından yetişen Meraş, kariyerinde 146 maça çıktı. Genç sol kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken hiç kırmızı kart görmemesi dikkat çekti.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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