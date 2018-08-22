Trabzonspor yönetimi masaya oturduğu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün aldıkları ücrete iyileştirme yaptı. Geçtiğimiz sezon 625 bin TL alan Yusuf Yazıcı'nın ücreti 2 milyon 750 bin TL'ye, yine geçtiğimiz sezon 420 bin TL alan Abdülkadir Ömür'ün ücreti de 2 milyon 750 bin TL'ye çıkartıldı.
Abdülkadir ve Yusuf’a büyük zam
Trabzonspor yönetimi Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın yıllık ücretlerini 2 milyon 750 bin TL’ye çıkarttı
Etiketler: Trabzonspor , Abdülkadir Ömür , Yusuf Yazıcı
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.