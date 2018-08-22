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Abdülkadir ve Yusuf’a büyük zam

yönetimi ve ’nın yıllık ücretlerini 2 milyon 750 bin TL’ye çıkarttı

Abdülkadir ve Yusuf’a büyük zam
yönetimi masaya oturduğu ve 'ün aldıkları ücrete iyileştirme yaptı. Geçtiğimiz sezon 625 bin TL alan Yusuf Yazıcı'nın ücreti 2 milyon 750 bin TL'ye, yine geçtiğimiz sezon 420 bin TL alan Abdülkadir Ömür'ün ücreti de 2 milyon 750 bin TL'ye çıkartıldı.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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