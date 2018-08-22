Bordo-Mavili yönetim Abdülkadir ile Yusuf'un ücretlerinde büyük oranda iyileştirme yaptıktan sonra iç transferde Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Batuhan Artarslan ile de yeni sözleşme imzaladı. Bu futbolcuların da oldukça düşük olan yıllık ücretleri makul seviyelere çekildi.
3 genç topçu ile sözleşme imzalandı
Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Batuhan Artarslan ile sözleşme imzalandı
Etiketler: Abdülkadir Parmak , Uğurcan Çakır , Batuhan Artarslan , sözleşme
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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