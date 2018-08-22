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3 genç topçu ile imzalandı

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3 genç topçu ile sözleşme imzalandı
Bordo-Mavili yönetim Abdülkadir ile Yusuf'un ücretlerinde büyük oranda iyileştirme yaptıktan sonra iç transferde Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Batuhan Artarslan ile de yeni imzaladı. Bu futbolcuların da oldukça düşük olan yıllık ücretleri makul seviyelere çekildi.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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