Hem Burak hem Sosa İstanbul yolunda!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de ısrarla kadroda istediği iki isim için geri sayıma geçildi.. İddiaya göre; Trabzonspor'un mali sıkıntı nedeniyle satma kararı aldığı Burak ve Sosa için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş devreye girdi. Tecrübeli hoca, eski öğrencileriyle telefonda görüşerek transfer için söz aldı.

Beşiktaş, Trabzonsporlu Jose Sosa ve Burak Yılmaz transferini bitirmeye yakın.

Siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Burak Yılmaz ve Jose Sosa konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Negredo ile Ortadoğu ve Uzakdoğu'dan gelen tekliflerden en iyisini değerlendirip kasasını dolduracak ve İspanyol forvetin 4.3 milyon Avroluk maliyetinden kurtulacak. İkilinin gelecek hafta resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.