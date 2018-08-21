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Hem Burak hem Sosa İstanbul yolunda!

Beşiktaş'ta dün transfer konusunda hareketli saatler yaşandı. Teknik direktör 'in de konuşmalarında kadrosunda görmek istediğini ifade ettiği Burak için dün sabah saatlerinde başlayan transfer harekatında, akşam saatlerinde karşılıklı mutabakata varıldı.

Hem Burak hem Sosa İstanbul yolunda!

Beşiktaş Teknik Direktörü 'in de ısrarla kadroda istediği iki isim için geri sayıma geçildi.. İddiaya göre; Trabzonspor'un mali sıkıntı nedeniyle satma kararı aldığı Burak ve Sosa için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş devreye girdi. Tecrübeli hoca, eski öğrencileriyle telefonda görüşerek transfer için söz aldı.

Beşiktaş, Trabzonsporlu ve transferini bitirmeye yakın.

Siyah-beyazlılarda Başkan , Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Burak Yılmaz ve Jose Sosa konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Negredo ile Ortadoğu ve Uzakdoğu'dan gelen tekliflerden en iyisini değerlendirip kasasını dolduracak ve İspanyol forvetin 4.3 milyon Avroluk maliyetinden kurtulacak. İkilinin gelecek hafta resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 14:33
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