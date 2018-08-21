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Badou gelince herkes rahatlayacak!

Ndiaye’nin orta alandaki sert u stoperlere büyük destek sağlayacak. artık daha rahat ileriye çıkacak, ’nın yükü azalacak

Badou gelince herkes rahatlayacak!
Galatasaray dört gözle Badou Ndiaye'yi bekliyor... Sarı- Kırmızılılar'ın kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Senegalli yıldızın en geç perşembe İstanbul'da olması bekleniyor.

DOMİNO ETKİSİ
Ndiaye'nin gelişi, Galatasaray'da adeta domino etkisi yapacak ve birçok ismin performansı artacak. Yıldız oyuncunun orta alandaki sert u, stoperlere büyük destek sağlayacak. artık Ndiaye'nin dinamizmi nedeniyle ileriye daha dahat çıkacak. Orta alanda Belhanda ve Emre gibi ofansif isimlerin de yükü azalacak.
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