10'un gibisi gelmedi!

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon başında transfer edilen Giuliano Victor de Paulo'nın takımdan ayrılışının ardından akıllara yeniden 10 numara pozisyonu eksiği geldi.
Sarı-lacivertlilerde geçen sezon başında transfer edilen Giuliano Victor de Paulo'nın takımdan ayrılışının ardından akıllara yeniden 10 numara pozisyonu eksiği geldi.
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