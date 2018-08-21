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10'un gibisi gelmedi!

Fenerbahçe, eski Brezilyalı efsane oyuncusu Alex de Souza'nın ardından 10 numara pozisyonunda istikrarı yakalayamıyor.

10un gibisi gelmedi!

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon başında transfer edilen Giuliano Victor de Paulo'nın takımdan ayrılışının ardından akıllara yeniden 10 numara pozisyonu eksiği geldi.

  • 21 Ağustos 2018, Salı 12:05
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