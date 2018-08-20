Trabzonspor'da güller açtı... Başakşehir yenilgisiyle moralleri bozulan Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Ünal Karaman, Sivasspor galibiyetiyle kendilerine geldiklerini söyledi.
DAHA İYİ OLACAĞIZ
Karaman aldıkları 3 puanla özgüven kazandıklarını ifade ederek, "Ümitlerimiz yeşerdi. Bu takımdan beklentim fazla. Şimdi bizi Ankaragücü maçı bekliyor. Başkent'ten 3 puan çıkararak kendi sahamızda oynayacağımız Galatasaray'a odaklanacağız. Artık beklentim fazla. Gün geçtikçe çok daha iyi olacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı
DAHA İYİ OLACAĞIZ
Karaman aldıkları 3 puanla özgüven kazandıklarını ifade ederek, "Ümitlerimiz yeşerdi. Bu takımdan beklentim fazla. Şimdi bizi Ankaragücü maçı bekliyor. Başkent'ten 3 puan çıkararak kendi sahamızda oynayacağımız Galatasaray'a odaklanacağız. Artık beklentim fazla. Gün geçtikçe çok daha iyi olacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı
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