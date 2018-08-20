Şimdi de Kagawa kapışması

F.Bahçe transferde ezeli rakipleriyle sürekli karşı karşıya geliyor. Emre Akbaba transferinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe bu kez de Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa için Beşiktaş ile müthiş bir yarış içersinde.
KİRALIK OLARAK İSTİYOR
Giuliano ile yollarını ayıran Kanarya, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş gibi yıldız oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.
DORTMUND'TAN AYRILACAK
Dortmund ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek Kagawa, top tekniğinin yanı sıra bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor. 29 yaşındaki yıldız Almanya'dan ayrılmak istiyor.
146 MAÇTA 41 GOL 37 ASİST
95 kez Japonya Milli Takım formasını giyen Shinji Kagawa, bu karşılaşmalarda 31 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, 146 Bundesliga maçında 41 gol atarken 37 kez de asist yaptı.
KİRALIK OLARAK İSTİYOR
Giuliano ile yollarını ayıran Kanarya, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş gibi yıldız oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.
DORTMUND'TAN AYRILACAK
Dortmund ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek Kagawa, top tekniğinin yanı sıra bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor. 29 yaşındaki yıldız Almanya'dan ayrılmak istiyor.
146 MAÇTA 41 GOL 37 ASİST
95 kez Japonya Milli Takım formasını giyen Shinji Kagawa, bu karşılaşmalarda 31 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, 146 Bundesliga maçında 41 gol atarken 37 kez de asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.