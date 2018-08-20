Beşiktaş, Liverpool forması giyen kaleci Loris Karius'un transferini tamamlamak üzere. Siyah beyazlı ekip Liverpool ile büyük ölçüde anlaştı.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi Finali'nde yediği hatalı goller ile gündem olan, Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'u kadrosuna katmak üzere.

İngiliz The Mirror'ın haberine göre Liverpool, Karius'un takımdan ayrılabileceğini duyurdu. Alman file bekçisi için yapılan tek teklifin Beşiktaş'dan geldiği haberde yer alan detaylar arasında.

Beşiktaş'ın yıldız kaleciyi satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralayacağı iddia ediliyor.

​LORIS KARIUS KİMDİR?

Futbola Mettenberg altyapısında başlayan 25 yaşındaki kaleci, sırasıyla Stuttgart ve Manchester City altyapılarının da formasını giydi. A takım kariyerine Mainz 05 ile başlayan kaleci, Bundesliga'da gösterdiği başarılı performans ile 6,2 milyon Euro karşılığında Liverpool'un yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile 31 maça çıkan kaleci bu mücadelelerin 16'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

Loris Karius'un öne çıkan özellikleri olarak güçlü refleksleri ve karşı karşıya toplarda olan başarısı dikkat çekiyor. İyi bir çizgi kalecisi olsa da uzun paslardaki yetersizliği ve yan top zaafiyeti, Alman kalecinin söz edilmesi gereken negatif yönleri arasında.