Şampiyon 99 gün sonra!

SÜPER Lig'de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray tam 99 gün sonra taraftarının önüne çıkacak. Sarı-Kırmızılılar renktaşı Göztepe ile karşılaşacak.



RODRIGUES YOK

Saat 21.45'te başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray'da sakatlığını bulunan Rodrigues forma giyemeyecek. Göztepe'de ise cezalı Castro ve Poko ile kaleci Beto takımdaki yerini alamayacak.