F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Malatya deplasmanında önemli bir sürprize imza attı... Hollandalı hoca, takımla sadece bu hafta çalışmasına rağmen yeni transfer Islam Slimani'yi ilk 11'de görevlendirdi. Cezayirli yıldız henüz hazır olmamasına ve arkadaşlarını tanımamasına karşın iyi bir görüntü çizdi.
Islam Slimani sahneye çıktı
Cezayirli oyuncu ilk 11’de sahaya çıktı ve iyi bir futbol ortaya koydu
Etiketler: Malatya , Islam Slimani , Teknik Direktörü , Cezayirli
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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