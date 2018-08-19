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sahneye çıktı

oyuncu ilk 11’de sahaya çıktı ve iyi bir futbol ortaya koydu

Islam Slimani sahneye çıktı
F.Bahçe Phillip Cocu, Malatya deplasmanında önemli bir sürprize imza attı... Hollandalı hoca, takımla sadece bu hafta çalışmasına rağmen yeni transfer Islam Slimani'yi ilk 11'de görevlendirdi. Cezayirli yıldız henüz hazır olmamasına ve arkadaşlarını tanımamasına karşın iyi bir görüntü çizdi.
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